Обіцяла знайти зниклих безвісти живими: у Чернівцях псевдоволонтерка ошукала 5 родин

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42-річну жительку Чернівців засудили до трьох років позбавлення волі за шахрайство щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

З листопада 2025 року до січня 2026 року жінка ошукала п'ятьох родичок військових. Вона створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах, знаходила дописи про зниклих безвісти захисників і представлялася волонтеркою.

Псевдоволонтерка повідомляла жінкам, що їхніх близьких нібито знайшли живими, однак вони перебувають у важкому стані та потребують термінової евакуації із "сірої зони". За організацію евакуації вона просила переказати гроші.

Щоб переконати потерпілих у правдивості своїх слів, шахрайка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах.

Після отримання коштів жінка вигадувала нові причини для додаткових переказів. Зокрема, вона заявляла, що грошей на евакуацію недостатньо, та переконувала потерпілих надсилати ще.

У такий спосіб засуджена заволоділа понад 75 тисячами гривень п'ятьох потерпілих.

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Чернівці жінку визнали винною за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Суд призначив їй три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині викрили зловмисників, які видавали себе за волонтерів. Вони обманули людей на понад мільйон гривень. Аферисти проводили онлайн-трансляції у TikTok та інших інтернет-ресурсах, видаючи себе за представників Фундації Олени Зеленської, платформи UNITED24, БФ "Повернись живим", Червоного Хреста та UNICEF.