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28 июля 2026, 08:56

$1000 за "незамеченных" работников: на Закарпатье задержали инспекторов Гоструда

28 июля 2026, 08:56
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Фото: Telegram/Виталий Глагола
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На Закарпатье правоохранители задержали двух главных государственных инспекторов Гоструда во время получения неправомерной выгоды

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

По данным источников в правоохранительных органах, инспекторы якобы просили 1000 долларов, чтобы не проводить проверку предприятия и "закрыть глаза" на неоформленных работников.

При задержании чиновники получили 600 долларов США – первую часть договорной суммы.

Во время обысков правоохранители изъяли деньги, два мобильных телефона, рабочий блокнот и черновые записи с фамилиями предпринимателей.

По данным следствия, средства были обнаружены в автомобиле Toyota RAV4, которым пользовался один из фигурантов.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют возможную причастность других должностных лиц к этой схеме. В случае доказательства вины задержанным грозит уголовная ответственность.

Напомним, в Тернопольской области будут судить инструкторов автошколы за взятки за экзамены на вождение. Им светит штраф от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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