"Дурни" и ругань в адрес военных: в Черновцах водитель маршрутки устроил скандал
В Черновцах водителя маршрутки №14 отстранили от работы после конфликта с пассажирами
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным полиции, мужчина вел себя агрессивно, ругался и допускал оскорбительные высказывания по военнослужащим.
Инцидент произошел во время движения автобуса.
Видео конфликта попало в социальные сети, после чего правоохранители приступили к проверке.
Как установили полицейские, между водителем и пассажирами возник словесный спор. Во время конфликта 49-летний Черновцы использовал нецензурную лексику и высказывался обидно в адрес пассажиров и военных.
После завершения спора одна из пассажирок бросила в сторону водителя пластиковую бутылку с водой. В ответ мужчина швырнул бутылку назад, в результате чего было повреждено стекло пункта обмена валют.
Мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей. По факту происшествия дознаватели полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцилента.
Напомним, в Черновцах задержали 53-летнего мужчину. Оказалось, что он жестоко расправился с младшим братом. В ходе спора старший брат нанес младшему многочисленные удары ножом по разным частям тела. Потерпевший от полученных травм скончался.