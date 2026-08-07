"Дурни" и ругань в адрес военных: в Черновцах водитель маршрутки устроил скандал

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Черновцах водителя маршрутки №14 отстранили от работы после конфликта с пассажирами

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, мужчина вел себя агрессивно, ругался и допускал оскорбительные высказывания по военнослужащим.

Инцидент произошел во время движения автобуса.

Видео конфликта попало в социальные сети, после чего правоохранители приступили к проверке.

Как установили полицейские, между водителем и пассажирами возник словесный спор. Во время конфликта 49-летний Черновцы использовал нецензурную лексику и высказывался обидно в адрес пассажиров и военных.

После завершения спора одна из пассажирок бросила в сторону водителя пластиковую бутылку с водой. В ответ мужчина швырнул бутылку назад, в результате чего было повреждено стекло пункта обмена валют.

Мужчина отстранен от исполнения служебных обязанностей. По факту происшествия дознаватели полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцилента.

Напомним, в Черновцах задержали 53-летнего мужчину. Оказалось, что он жестоко расправился с младшим братом. В ходе спора старший брат нанес младшему многочисленные удары ножом по разным частям тела. Потерпевший от полученных травм скончался.