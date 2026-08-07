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07 серпня 2026, 10:34

"Дурні" та лайка на адресу військових: у Чернівцях водій маршрутки влаштував скандал

07 серпня 2026, 10:34
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Чернівцях водія маршрутки №14 відсторонили від роботи після конфлікту з пасажирами

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, чоловік поводився агресивно, лаявся та допускав образливі висловлювання щодо військовослужбовців.

Інцидент стався під час руху автобуса.

Відео конфлікту потрапило у соціальні мережі, після чого правоохоронці розпочали перевірку.

Як попередньо встановили поліцейські, між водієм та пасажирами виникла словесна суперечка. Під час конфлікту 49-річний житель Чернівців використовував нецензурну лексику та висловлювався образливо на адресу пасажирів і військових.

Після завершення суперечки одна з пасажирок кинула у бік водія пластикову пляшку з водою. У відповідь чоловік жбурнув пляшку назад, унаслідок чого було пошкоджено скло пункту обміну валют.

Наразі чоловіка відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом події дізнавачі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциленту.

Нагадаємо, у Чернівцях затримали 53-річного чоловіка. Виявилось, що він жорстоко розправився із молодшим братом. В ході суперечки старший брат завдав молодшому численних ударів ножем по різних частинах тіла. Потерпілий від отриманих травм помер.

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