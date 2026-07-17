На Буковине аферисты выманили у людей более полумиллиона

Фото: Национальная полиция

На Буковине сразу несколько человек стали жертвами мошенничества. В полиции предупреждают о схемах, которые используют аферисты

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

27-летний житель области стал жертвой аферистов. В одном из мессенджеров он обнаружил сервис обмена валют. В ходе общения с незнакомцем он согласился провести финансовую операцию. Однако после того, как мужчина перечислил более 600 тысяч гривен - "обменник" сразу исчез из связи.

22-летняя жительница Черновицкого района также стала жертвой мошенничества. Ей предлагали работу в Интернете. После того, как она перечислила "работодателю" более 46 тысяч гривен, она не получила ни возврата денег, ни обещанной прибыли.

"Полицейские снова призывают граждан: не доверяйте предложениям быстрого заработка и выгодных финансовых операций от незнакомцев в социальных сетях и мессенджерах. Прежде чем переводить средства, внимательно проверяйте информацию и пользуйтесь только проверенными сервисами", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее во Львове правоохранители разоблачили колл-центр. Аферисты звонили людям и обещали инвестиции.