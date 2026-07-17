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17 июля 2026, 14:38

Служили оккупантам и воевали против ВСУ: десять боевиков получили по 15 лет тюрьмы

17 июля 2026, 14:38
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Десять боевиков российских оккупационных войск приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2014-2024 годов осужденные присоединились к российским оккупационным подразделениям на захваченных территориях. Часть из них самостоятельно обращалась к так называемым "военкоматам", другие согласились служить врагу в обмен на увольнение из следственных изоляторов.

В составе войск РФ они участвовали в боевых действиях против украинских военных, в частности, исполняли обязанности стрелков, штурмовиков, разведчиков-саперов, огнеметчиков, операторов и водителей.

Один из осужденных прошел путь от водителя в так называемой "народной милиции днр" до командира мотострелкового взвода. Он руководил подчиненными и организовывал перевозку военных грузов в районы боевых действий.

Боевики также передавали информацию о позициях украинских подразделений, обустраивали укрепления, перевозили боеприпасы и участвовали в штурмах позиций Сил обороны Украины.

Некоторые из них после ранений или самовольного ухода частей возвращались в оккупационные войска и продолжали воевать против Украины.

Задержали осужденных украинские военнослужащие во время боевых действий в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.

Напомним, ранее на Купянщине правоохранители разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации добровольно перешли на сторону врага и возглавили так называемую "налоговую службу".

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