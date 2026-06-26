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26 червня 2026, 10:07

На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей

26 червня 2026, 10:07
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Фото: ДПСУ
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У пункті пропуску "Дяківці" прикордонники викрили жителя Запорізької області, який збирався виїхати до Румунії, використовуючи підроблені документи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На перевірку документів 31-річний чоловік надав свідоцтва про народження дітей, нібито видані в Німеччині. Однак під час перевірки він не зміг надати жодних додаткових доказів існування дітей, зокрема фотографій чи інших документів, плутався у своїх поясненнях, а згодом зізнався, що придбав фальшиві документи у невідомої особи за 3000 доларів.

Поглиблена перевірка підтвердила ознаки підробки – бланки не відповідали офіційним зразкам, а текст був нанесений поверх відбитків печаток.

Чоловіка передали співробітникам Нацполіції. За фактом використання підроблених документів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак правопорушення за ст. 358 КК України.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон через Дністер на акваскутерах. Реалізувати задум чоловікам не вдалося.

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