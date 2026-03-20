На Буковине мужчина заставлял детей создавать порно

В Черновицкой области разоблачили 48-летнего мужчину. Он получил подозрение в развращении малолетних детей, изготовлении детской порнографии, вербовке детей с целью эксплуатации, а также получении и хранении хранении детской порнографии

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в течение 2024-2025 мужчина практически создал "сеть" для поиска и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. Он с разных аккаунтов знакомился с детьми в социальных сетях, притворяясь их сверстником.

Впоследствии он переходил к сообщениям сексуального характера. В дальнейшем побуждал детей к созданию и отправке ему их интимных фото и видео. Если ребенок не решался применять психологическое давление и шантаж.

Жертвами стали девушки в возрасте 8-10 лет из Черновицкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой областей, а также один ребенок, находившийся за границей. Известно о не менее пяти случаях, когда мужчина заставлял детей создавать материалы порнографического характера.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

