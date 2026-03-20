На Буковині чоловік змушував дітей створювати порно

У Чернівецькій області викрили 48-річного чоловіка. Він отримав підозру у розбещенні малолітніх дітей, виготовленні дитячої порнографії, вербуванні дітей з метою експлуатації, а також отриманні та зберігання зберіганні дитячої порнографії

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, протягом 2024-2025 року чоловік практично створив "мережу" для пошуку та сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. Він з різних акаунтів знайомився з дітьми в соціальних мережах, прикидаючись їхнім однолітком.

Згодом він переходив до повідомлень сексуального характеру. Надалі спонукав дітей до створення та надсилання йому їх інтимних фото та відео. Якщо дитина не наважувалась застосовував психологічний тиск та шантаж.

Жертвами стали дівчата віком 8-10 років з Чернівецької, Київської, Львівської, Хмельницької областей, а також одна дитина, яка перебувала за кордоном. Відомо про щонайменше п'ять випадків, коли чоловік змушував дітей створювати матеріали порнографічного характеру.

Зараз зловмисник знаходиться під вартою.

