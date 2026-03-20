20 березня 2026, 11:30

На Буковині чоловік змушував дітей створювати порно

Ілюстративне фото
У Чернівецькій області викрили 48-річного чоловіка. Він отримав підозру у розбещенні малолітніх дітей, виготовленні дитячої порнографії, вербуванні дітей з метою експлуатації, а також отриманні та зберігання зберіганні дитячої порнографії

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, протягом 2024-2025 року чоловік практично створив "мережу" для пошуку та сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат. Він з різних акаунтів знайомився з дітьми в соціальних мережах, прикидаючись їхнім однолітком.

Згодом він переходив до повідомлень сексуального характеру. Надалі спонукав дітей до створення та надсилання йому їх інтимних фото та відео. Якщо дитина не наважувалась застосовував психологічний тиск та шантаж.

Жертвами стали дівчата віком 8-10 років з Чернівецької, Київської, Львівської, Хмельницької областей, а також одна дитина, яка перебувала за кордоном. Відомо про щонайменше п'ять випадків, коли чоловік змушував дітей створювати матеріали порнографічного характеру.

Зараз зловмисник знаходиться під вартою.

Нагадаємо, мешканець Хмельниччини проведе решту життя за ґратами за сексуальне насильство над дитиною – він ґвалтував доньку з пʼяти років.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
