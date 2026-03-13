Последствия обстрелов в Сумской области: повреждены тепловозы, дома и ферма, есть жертвы
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 45 населенных пунктов области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В Боромлянской громаде получили ранения 39 и 35-летние мужчины. Поврежден тепловоз.
В Николаевской громаде погиб 35-летний мужчина и получил ранения 45-летний. Поврежден комбайн.
В Тростянецкой громаде повреждены два тепловоза, колеи, пять частных домов и ферма.
В Лебединской громаде поврежден склад с семенами, дом, сарай, в котором находился крупный рогатый скот: двое животных погибли, двое получили ранения.
В Ахтырской городской, Белопольской, Великописаревской, Недригайловской громадах повреждены дома, постройки, автомобиль, ангар.
На местах попаданий работают следователи и взрывотехники. Правоохранители проводят осмотр территорий, фиксируют разрушения.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 899 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак три человека получили ранения.