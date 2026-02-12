Фото: полиция

Правоохранители разыскали и взяли под стражу мужчину, обвиняемого в совершении сексуального насилия над ребенком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, мужчина познакомился с 13-летней девочкой в соцсетях. Зная, сколько ей лет, он организовал ее приезд в один из населенных пунктов области. После встречи фигурант изнасиловал девочку и продолжал совершать сексуальное насилие над ней в течение месяца.

Полиция собрала доказательства и провела экспертизу. Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4, 6 ст. 152 УК (изнасилование). Однако на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 42-летний мужчина не явился и стал скрываться от следствия и суда.

Теперь фигурант будет ждать приговора суда под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

