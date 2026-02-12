11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
11:40  12 февраля
Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства
08:08  12 февраля
Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 12:49

На Сумщине разыскали мужчину, который месяц насиловал 13-летнюю девочку и скрывался от суда

12 февраля 2026, 12:49
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разыскали и взяли под стражу мужчину, обвиняемого в совершении сексуального насилия над ребенком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, мужчина познакомился с 13-летней девочкой в соцсетях. Зная, сколько ей лет, он организовал ее приезд в один из населенных пунктов области. После встречи фигурант изнасиловал девочку и продолжал совершать сексуальное насилие над ней в течение месяца.

Полиция собрала доказательства и провела экспертизу. Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 4, 6 ст. 152 УК (изнасилование). Однако на рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения 42-летний мужчина не явился и стал скрываться от следствия и суда.

Теперь фигурант будет ждать приговора суда под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье буду судить мужчину, который несколько лет насиловал ребенка сожительницы. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
задержание розыск Сумская область изнасилование несовершеннолетняя злоумышленник
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Сибига о дисквалификации Гераскевича: это момент позора МОК
12 февраля 2026, 13:42
Городского голову Светловодска восстановили в должности, но его уже мобилизовали
12 февраля 2026, 13:24
Скандал на Прикарпатье: полицейский обманом присвоил 2,7 млн грн семьи погибшей защитницы
12 февраля 2026, 13:08
Выплаты за мертвых: в Украине разоблачили командиров, которые "заработали" миллионы
12 февраля 2026, 12:55
5 тысяч "зелеными" за инвалидность: в Харьковской области разоблачили врача на взятках
12 февраля 2026, 12:45
Под Гуляйполем офицер РФ приказал расстреливать украинских военнопленных
12 февраля 2026, 12:27
Великобритания усиливает поддержку Киева: полмиллиарда фунтов на ПВО
12 февраля 2026, 12:05
Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства
12 февраля 2026, 11:40
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 11:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »