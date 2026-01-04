13:05  04 января
Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе
14:30  04 января
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
14:08  04 января
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
UA | RU
UA | RU
04 января 2026, 18:21

Пограничная служба Украины получила нового и.о. председателя, – указ Президента

04 января 2026, 18:21
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Валерий Вавринюк временно возглавил Государственную пограничную службу для обеспечения непрерывности работы ведомства

Об этом идет речь в Указе на сайте главы государства, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном исполнении обязанностей главы Государственной пограничной службы Украины Валерием Вавринюком. Документ обнародован на официальном сайте главы государства 4 января 2026 года (Указ №10/2026).

До назначения Вавринюк занимал должность первого заместителя председателя Госпогранслужбы. Как отмечено в указе, ему поручено временно исполнять обязанности руководителя ведомства до назначения постоянного руководителя.

Решение о назначении исполняющего обязанности председателя ГПСУ проходит в рамках кадровых изменений в системе силовых ведомств, направленных на обеспечение стабильной работы пограничных подразделений и охраны государственной границы.

В ведомстве Вавринюк отвечает за координацию деятельности пограничных отрядов, контроль за охраной границы и взаимодействие с другими составляющими Сил обороны и правоохранительных органов. Его предназначение должно обеспечить непрерывность управления ведомством в период смены руководства.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский во время совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ.

Напомним, Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Сергея Дейнеко, более шести лет возглавлявшего Государственную пограничную службу, советником главы МВД Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГПСУ пограничник кадровые решения граница Государственная пограничная служба Украины Зеленский Владимир
Стало известно, кто будет управлять Полтавской ОВА
04 января 2026, 17:50
Владимир Зеленский вместе с Игорем Клименко определили нового главу ГПСУ: кого избрали
04 января 2026, 15:21
Сергей Дейнеко назначен советником МВД, а также продолжает службу в Госпогранслужбе
04 января 2026, 13:05
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Стало известно, кто будет управлять Полтавской ОВА
04 января 2026, 17:50
Раненый гражданский и разрушенные дома: последствия ударов дронов по Сумской области
04 января 2026, 17:11
Харьковскую область снова накроет снег: когда ухудшится погода и чего ждать водителям
04 января 2026, 16:30
В результате вражеских ударов по Донецкой области 1 человек погиб, еще один получил ранения
04 января 2026, 16:00
Владимир Зеленский вместе с Игорем Клименко определили нового главу ГПСУ: кого избрали
04 января 2026, 15:21
В Запорожье вражеский беспилотник ударил по гражданскому грузовику
04 января 2026, 15:05
В Кривом Роге возле гаражей в шкафу нашли останки 34-летней женщины, пропавшей еще в ноябре
04 января 2026, 14:30
В Луцке россияне пытались завербовать ученика 8 класса – предложили поджог авто
04 января 2026, 14:08
В Киеве подорвали внедорожник военного: инцидент квалифицирован как теракт
04 января 2026, 13:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »