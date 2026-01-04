Фото: соцсети

Об этом идет речь в Указе на сайте главы государства, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном исполнении обязанностей главы Государственной пограничной службы Украины Валерием Вавринюком. Документ обнародован на официальном сайте главы государства 4 января 2026 года (Указ №10/2026).

До назначения Вавринюк занимал должность первого заместителя председателя Госпогранслужбы. Как отмечено в указе, ему поручено временно исполнять обязанности руководителя ведомства до назначения постоянного руководителя.

Решение о назначении исполняющего обязанности председателя ГПСУ проходит в рамках кадровых изменений в системе силовых ведомств, направленных на обеспечение стабильной работы пограничных подразделений и охраны государственной границы.

В ведомстве Вавринюк отвечает за координацию деятельности пограничных отрядов, контроль за охраной границы и взаимодействие с другими составляющими Сил обороны и правоохранительных органов. Его предназначение должно обеспечить непрерывность управления ведомством в период смены руководства.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский во время совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ.

Напомним, Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Сергея Дейнеко, более шести лет возглавлявшего Государственную пограничную службу, советником главы МВД Украины.