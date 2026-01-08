Фото: полиция

ДТП произошло 7 января на участке автодороги Т-2604 в селе Острица Черновицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Audi А4, жительница Черновцов, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 37-летняя женщина получила травмы. Ее госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 6 января на Житомирщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб. От полученных травм 55-летний водитель погиб на месте.