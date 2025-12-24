Фото: ГСЧС

Пожар произошел днем 24 декабря в одной из многоэтажек Черновцов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Спасатели совместно с правоохранителями эвакуировали девять жителей дома, среди них дети.

Пожар ликвидировали на площади 10 кв.м., не допустив его дальнейшего распространения. К сожалению, на месте обнаружили погибшего человека – 64-летнюю женщину.

Огонь уничтожил помещение комнаты, мебель, домашние вещи, зарыл стены и потолок.

Причина пожара устанавливается.

