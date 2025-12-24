У Чернівцях сталася пожежа у багатоповерхівці: одна людина загинула
Пожежа сталася вдень 24 грудня в одній з багатоповерхівок Чернівців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Загорання сталося у квартирі на третьому поверсі. Рятувальники спільно з правоохоронцями евакуювали дев'ятьох мешканців будинку, серед них діти.
Пожежу ліквідували на площі 10 кв.м., не допустивши її подальшого поширення. На жаль, на місці виявили загиблу людину – 64-річну жінку.
Вогонь знищив приміщення кімнати, меблі, домашні речі, закоптив стіни та стелю.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вдень 21 грудня на Житомирщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Обставини події встановлюють правоохоронці.
