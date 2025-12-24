11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 09:32

У Чернівцях сталася пожежа у багатоповерхівці: одна людина загинула

24 грудня 2025, 09:32
Фото: ДСНС
Пожежа сталася вдень 24 грудня в одній з багатоповерхівок Чернівців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загорання сталося у квартирі на третьому поверсі. Рятувальники спільно з правоохоронцями евакуювали дев'ятьох мешканців будинку, серед них діти.

Пожежу ліквідували на площі 10 кв.м., не допустивши її подальшого поширення. На жаль, на місці виявили загиблу людину – 64-річну жінку.

Вогонь знищив приміщення кімнати, меблі, домашні речі, закоптив стіни та стелю.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вдень 21 грудня на Житомирщині внаслідок пожежі загинули дві людини. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Чернівці пожежа рятувальники події ДСНС загибла
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
