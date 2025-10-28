На Буковині у ставку виявили тіло жінки

07:28  28 жовтня
На Буковині зі ставка дістали тіло жінки
Карпати накриє штормовий вітер: синоптики попередили про небезпеку
7-місячну доньку акторки Анни Кощмал вночі забрали до лікарні: що сталось
На Буковині зі ставка дістали тіло жінки

Фото: ДСНС
В селі Новоселиця Кельменецької громади 26 жовтня на поверхні місцевого ставка виявили тіло жінки

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На місце викликали рятувальників. Вона підняли тіло 85-річної потопельниці на берег.

Тіло передали правоохоронціям. Обставини смерті жінки з’ясовують.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Полтавщині знайшли мертвим чоловіка, який пішов на риболовлю й не повернувся. Його тіло виявили у водоймі, а поруч плавав його гумовий одномісний човен.

