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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Владелец АЗС закупал фальсифицированные нефтепродукты у подпольных изготовителей. В состав такого горючего входили бензин, газовый конденсат и специальные присадки. Получившуюся смесь делец реализовывал на подконтрольной ему АЗС под видом бензина марки А-92 и А-95.

Во время обыска на заправке правоохранители изъяли более 15 тысяч литров контрафактного бензина ориентировочной стоимостью почти миллион гривен.

Фигуранту дела сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконный сбыт подакцизных товаров). Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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