Трагедия на Буковине: из колодца достали тело человека
Трагическое событие произошло 14 мая в селе Корчевцы Черновицкого района. Тело погибшего местного жителя из колодца вытащили спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает RegioNews.
Чрезвычайники получили информацию, что в колодце находится человек. Спасатели, используя специальное снаряжение, подняли погибшего на поверхность.
"Тело мужчины передано правоохранителям для дальнейшего установления причины смерти", – говорится в сообщении.
Напомним, 15 апреля в канализационном колодце в Черновцах обнаружили тело мужчины.
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