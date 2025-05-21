На Буковине возле границы с Молдовой пограничники перехватили "нелегальных туристов"
Поздним вечером 19 мая в Днестровском районе Черновицкой области камера наблюдения зафиксировала движение двух мужчин в направлении госграницы с Молдовой
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
На место выехала группа реагирования. Увидев пограничников, нарушители попытались сбежать, прячась среди деревьев. С помощью беспилотника пограничники отследили беглецов и задержали непосредственно перед пересечением границы.
Задержанными оказались двое мужчин – жители Черновицкой и Николаевской областей. Относительно них составлены админпротоколы.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин.
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