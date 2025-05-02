Трагедия на Буковине: в реке обнаружили тело пропавшей школьницы

фото: Национальная полиция

В русле реки Прут, недалеко от села Острица Магальской территориальной громады, было обнаружено тело 13-летней жительницы села Чагор, которая исчезла 11 апреля. Ребенка разыскивали почти три недели

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

После получения сообщения об исчезновении девочки, полиция сразу же начала масштабные поисковые мероприятия. К ним были привлечены сотрудники полиции Черновицкой области, спасатели, операторы беспилотников, нацгвардейцы, военные, волонтеры и местные жители.

Также к поискам подключились правоохранители из других областей и неравнодушные граждане.

Правоохранители и спасатели регулярно обследовали территорию вокруг места исчезновения, в том числе водоема. Во время повторного обследования операторы дронов ГУ ГСЧС с помощью спецтехники обнаружили тело девочки примерно в 5 километрах от места ее исчезновения.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По заключению экспертов, причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. Признаков насильственной смерти не выявлено.

Выясняются все обстоятельств трагедии. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 13-летняя жительница села Чагор Черновицкого района Эрика Руснак пропала еще 11 апреля. К ее поискам привлекли личный состав полиции, Национальной гвардии Украины, операторов БПЛА, спасателей, военнослужащих, волонтеров и местных жителей.