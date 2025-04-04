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04 апреля 2025, 16:12

Депутата из Буковины будут судить за незаконную вырубку деревьев на 1,5 млн грн

04 апреля 2025, 16:12
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении действующего депутата Карапчевского сельского территориального общества, допустившего ущерб государству более чем на 1,5 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, в 2023 году депутат также занимал должность мастера леса "Черновицкого лесного хозяйства". Мужчина небрежно отнесся к своим обязанностям, не совершил надлежащую охрану лесных насаждений и не сообщил правоохранителям о выявленных фактах противоправных рубок.

В результате его бездействия были безнаказанно вырублены сотни деревьев на территории лесничества. Больше всего были уничтожены грабы, дубы и липы. Согласно заключению экспертизы, стоимость нанесенного государству ущерба составляет более 1,5 млн грн.

Депутата обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине задержали шесть мужчин, которые заплатив от 7 до 10 тысяч евро, пытались бежать в Румынию.

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Буковина вырубка деревьев ГБР Черновицкая область Черновцы
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