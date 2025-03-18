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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

Родственники обратились в полицию, поскольку семья перестала выходить на связь. Было принято решение открыть дверь квартиры.

Внутри спасатели обнаружили трех человек: 57-летнего мужчину, 47-летнюю женщину и их 15-летнего сына. К сожалению, женщина уже не подавала признаков жизни, а мужчина и мальчик находились без сознания.

Предварительно установлено, что накануне они ели грибы.

Напомним, 13 марта в Ровенской области от угарного газа пострадали две женщины и двое подростков.