На Буковині викрили підпільний "цех" із виробництва фальшивих документів

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В Чернівецькій області правоохоронці знешкодили підпільне виробництво фальшивих документів. Група зловмисників тривалий час виготовляла та реалізовувала підробки у великих масштабах

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що виробництво із виготовлення фальшивок функціонувала у Чернівцях.

Спільники "штампували" широкий спектр офіційних документів, зокрема і ті, що видаються структурними підрозділами МВС: водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення Нацполіції, довідки про судимість.

Також підроблялися пенсійні посвідчення, паспорти, свідоцтва про смерть, документи Мін'юсту, військових відомств, митниці.

Зверталися до змовників і бажаючі уникнути мобілізації. Вони замовляли підроблені військово-облікові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, документи про бронювання, посвідчення учасника бойових дій.

Паралельно зловмисники налагодили серійне виробництво фіктивних іноземних документів, що користувалися попитом серед осіб, які проживали за кордоном.

Строк виготовлення підробок складав від трьох до п'яти днів.

За оперативною інформацією за тиждень виготовляли від 50 до 100 замовлень.

Під час обшуків правоохоронці яких вилучили більше 300 печаток та штампів різних державних та іноземних установ, голографічні елементи з ознаками підробки, обладнання для виготовлення фальшивок, незаповнені бланки, документи на інших осіб, які готувалися на відправку.

А також зброю, чорнові записи, 100 тисяч гривень, більше 35 тисяч євро та 25 тисяч доларів. Вилучене направили на експертизу.

Наразі головним фігурантам вже оголосили про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в лютому на Волині викрили групу осіб, які виготовляли підроблені документи державного зразка, використовуючи офіційні голографічні захисні елементи.