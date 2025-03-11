На Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу за фальшивыми документами
Пограничники Черновицкого отряда предотвратили попытку незаконного выезда за границу гражданина Украины по поддельным документам военнослужащего
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
В ночь на 11 марта в международный пункт пропуска "Порубное" прибыл 27-летний житель Ивано-Франковской области. Во время прохождения паспортного контроля мужчина отметил, что является действующим военнослужащим ВСУ. Он якобы находился в отпуске и направлялся на отдых в Польшу.
Для подтверждения законности выезда за границу мужчина предоставил копию служебного удостоверения, заверенного нотариусом, отпускной билет и другие необходимые документы.
После проведения углубленной проверки с помощью спецтехники пограничники установили, что предоставленные документы содержат признаки полного подлога.
Злоумышленника передали сотрудникам Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".
Напомним, на Буковине пограничники с помощью беспилотника задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.