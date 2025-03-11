На Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу за фальшивыми документами

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Пограничники Черновицкого отряда предотвратили попытку незаконного выезда за границу гражданина Украины по поддельным документам военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В ночь на 11 марта в международный пункт пропуска "Порубное" прибыл 27-летний житель Ивано-Франковской области. Во время прохождения паспортного контроля мужчина отметил, что является действующим военнослужащим ВСУ. Он якобы находился в отпуске и направлялся на отдых в Польшу.

Для подтверждения законности выезда за границу мужчина предоставил копию служебного удостоверения, заверенного нотариусом, отпускной билет и другие необходимые документы.

После проведения углубленной проверки с помощью спецтехники пограничники установили, что предоставленные документы содержат признаки полного подлога.

Злоумышленника передали сотрудникам Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Напомним, на Буковине пограничники с помощью беспилотника задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.