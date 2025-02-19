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19 февраля 2025, 03:31

На Буковине возле границы с Румынией задержали мужчин в "плащах-невидимках"

19 февраля 2025, 03:31
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фото: ГПСУ
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Пограничники остановили иномарку, на которой житель Черновицкой области доставлял четырех мужчин к границе с Румынией

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

От определенной точки проводник по указаниям организатора должен был направить мужчин на маршрут незаконного пересечения границы, следить за их движением и отчитываться.

"Клиенты" тщательно готовились, ведь были экипированы так называемыми плащами-невидимками, в которых планировали двигаться дальше и в которых человека не видно с помощью тепловизора.

Как оказалось, жители Ивано-Франковской и Хмельницкой областей нашли организатора побега через один из телеграм-каналов. За незаконную переправку за границу мужчины заплатили ему по 8000 евро.

Относительно проводника направили сообщение в Нацполицию. На остальных задержанных составлены админпротоколы.

Продолжаются мероприятия по установлению местонахождение организатора незаконной переправки.

Напомним, ранее в одном из сел Одесщины пограничники задержали пятерых мужчин, которые хотели попасть за границу. Они должны были пройти 25 км до границы и заплатить 120 тысяч гривен за "помощь" в побеге.

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