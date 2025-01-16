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16 января 2025, 02:10

Каждый заплатил по 8000 долларов: на границе с Молдовой с выстрелами задержали троих мужчин

16 января 2025, 02:10
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фото: ГПСУ
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На госгранице, вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района, пограничники задержали троих мужчин

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время задержания мужчины пытались убежать и не реагировали на неоднократное требование остановки. Пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх и применили служебную собаку, чтобы задержать беглецов.

Беглецы – жители Киевской, Львовской и Днепропетровской областей, собирались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Для реализации своего замысла мужчины обратились к админу одного из интернет-мессенджеров. Последний давал указания по навигации в соседнюю страну. За свои услуги "онлайн-поводырь" получил на криптогаманец по 8000 долларов с каждого.

В отношении мужчин составили админпротоколы, дела направили в суд.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники совместно со спасателями нашли трех "туристов", которые потеряли ориентировку и просили о помощи. Мужчины 7 дней бродили по заснеженному высокогорью в поисках границы.

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