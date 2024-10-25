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25 октября 2024, 03:22

На Буковине разоблачили правоохранителя, продававшего каннабис

25 октября 2024, 03:22
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фото: ГБР
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Сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Черновицкой области. По данным следствия, мужчина продавал каннабис

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Госбюро расследований.

Злоумышленника разоблачили, когда тот пытался отправить очередную посылку с пакетами марихуаны. Наркотическое вещество он маскировал в посылках с продуктами.

Во время обысков по месту жительства и в гараже правоохранителя у него изъяли значительное количество готовых к продаже наркотиков.

Он подозревается в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также незаконной пересылке в целях сбыта наркотических средств. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, ранее в Запорожье задержали адвокату, организовавшую масштабный наркобизнес.

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