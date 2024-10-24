Талоны на горючее в обмен на отсрочку от мобилизации: на Тернопольщине задержали начальника ТЦК

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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного ТЦК и СП. Чиновник требовал у предпринимателя взятку за отсрочку от призыва на военную службу

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Коммерсант впервые получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья, поэтому имеет законное право получить отсрочку от призыва. Однако военком предупредил мужчину, который занимается агробизнесом, что оформит ему справку об отсрочке только за взятку – талоны на тысячу литров дизельного горючего. Стоимость топлива составляет около 1500 долларов.

ГБР задержало чиновника 21 октября после получения талонов на горючее. В его авто обнаружили и изъяли, кроме талонов, 13 000 долларов и 73 000 гривен наличными.

Правоохранители провели обыск и в служебном кабинете фигуранта, где также изъяли топливные карты более чем на 1000 литров дизеля и бензина.

Военскому сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В суд подано ходатайство по избранию фигуранту меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области двое чиновников ТЦК за взятки помогали мужчинам избежать мобилизации.