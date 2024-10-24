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Об этом сообщают Офис генпрокурора и ГБР, передает Regionews.

По данным правоохранителей, к схеме причастны трое служащих, бывший глава военно-врачебной комиссии и двое гражданских. Экс-председатель ВВК уже имел подозрение за аналогичные преступления, но это его не остановило.

Шестерым фигурантам инкриминируют вымогательство и получение взяток, а также незаконное вмешательство в работу информационных систем.

Как рассказали в ГБР, фигуранты за 8,5 тыс. долларов США обещали помочь с постановкой их на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в реестр.

Помогать клиентам помогал гражданский мужчина, вовлеченный в схему.

Фигуранты были задержаны при получении второй части взятки в сумме $4000. В общей сложности во время более 40 одновременных обысков в них нашли более 1,2 млн долларов и 45 000 евро, мобильные телефоны, печати ТЦК, военные билеты и 11 авто бизнес-класса стоимостью более 100 000 долларов каждое. По данным ГБР, работники ТЦК помогли уклониться от мобилизации тысячам военнообязанных.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении начальнику Тернопольского районного ТЦК и СП. Чиновник требовал у предпринимателя взятку за отсрочку от призыва на военную службу.