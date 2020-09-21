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21 сентября 2020, 16:18 3

Экс-глава администрации президента будет баллотироваться в Харьковский облсовет от ОПЗЖ

21 сентября 2020, 16:18 3
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В Харьковской области "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнародовала списки кандидатов на выборах в местные советы.

Об этом сообщили на странице политсилы в Facebook, пишет RegioNews.

В списки вошли нардеп Александр Фельдман и экс-глава АП Игорь Райнин.

Нам удалось сформировать команду профессионалов из различных сфер деятельности. Мы считаем, что настоящими представителями в местных советах должны быть люди, имеющие не только желание, но и опыт", - заявили в ОПЗЖ.

Игорь Райнин стал первым номером списка кандидатов в облсовет.

Нардеп и кандидат в мэры Александр Фельдман возглавил список политсилы в горсовет.

Справка: Игорь Райнин в 2015-2016 годах руководил Харьковской ОГА, после чего в течение почти трех лет возглавлял Администрацию Президента при Петре Порошенко. Позднее экс-чиновник стал лидером областной организации ОПЗЖ.

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Опубліковано ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. Харьковщина Неділя, 20 вересня 2020 р.

Напомним, "Слуги народа" обнародовали первую пятерку кандидатов в харьковский облсовет.

выборы ОПЗЖ Харьков Петр Порошенко президент Харьковская область Кандидат Александр Фельдман списки
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