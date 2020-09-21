Экс-глава администрации президента будет баллотироваться в Харьковский облсовет от ОПЗЖ

Игорь Райнин возглавлял администрацию президента Петра Порошенко

Игорь Райнин возглавлял администрацию президента Петра Порошенко

В Харьковской области "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнародовала списки кандидатов на выборах в местные советы.

Об этом сообщили на странице политсилы в Facebook, пишет RegioNews.

В списки вошли нардеп Александр Фельдман и экс-глава АП Игорь Райнин.

Нам удалось сформировать команду профессионалов из различных сфер деятельности. Мы считаем, что настоящими представителями в местных советах должны быть люди, имеющие не только желание, но и опыт", - заявили в ОПЗЖ.

Игорь Райнин стал первым номером списка кандидатов в облсовет.

Нардеп и кандидат в мэры Александр Фельдман возглавил список политсилы в горсовет.

Справка: Игорь Райнин в 2015-2016 годах руководил Харьковской ОГА, после чего в течение почти трех лет возглавлял Администрацию Президента при Петре Порошенко. Позднее экс-чиновник стал лидером областной организации ОПЗЖ.

Напомним, "Слуги народа" обнародовали первую пятерку кандидатов в харьковский облсовет.