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02 июля 2020, 14:22 3

НАПК направило в суд админпротокол на главу Николаевского облсовета Москаленко

02 июля 2020, 14:22 3
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Фото: новости N
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НАПК составило и направило в суд административный протокол относительно несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии в отношении главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает RegioNews.

Как известно, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подается в случае получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА показала в соцсетях свою квартиру, из-за которой и был составлен протокол.

Позже, Виктория Москаленко направила письма к послам "Большой семерки" из-за якобы давления на неё начальника СБУ в Николаевской области Виталия Герсака.

Виктория Москаленко Николаев облсовет глава Декларация нарушения суд квартира НАПК
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