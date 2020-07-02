НАПК направило в суд админпротокол на главу Николаевского облсовета Москаленко

Виктория Москаленко нарушила закон, не задекларировав якобы подаренную сестрой квартиру

Виктория Москаленко нарушила закон, не задекларировав якобы подаренную сестрой квартиру

Фото: новости N

НАПК составило и направило в суд административный протокол относительно несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии в отношении главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает RegioNews.

Как известно, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подается в случае получения дохода, приобретение имущества или осуществления расхода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА показала в соцсетях свою квартиру, из-за которой и был составлен протокол.

Позже, Виктория Москаленко направила письма к послам "Большой семерки" из-за якобы давления на неё начальника СБУ в Николаевской области Виталия Герсака.