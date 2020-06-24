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24 июня 2020, 20:46 20

Третьякова должна сложить мандат – Владимир Гройсман

24 июня 2020, 20:46 20
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Экс-премьер считает, что нардеп "хвалит мир, где царит закон джунглей"
Экс-премьер считает, что нардеп "хвалит мир, где царит закон джунглей"
Фото: Владимир Гройсман Facebook
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Бывший глава правительства убежден, что председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики оскорбила всех украинцев фразой о «детях очень низкого качества»

Об этом Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Шок! Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики своими словами о "детях очень низкого качества" оскорбила всех украинцев. Человек, который такое говорит, точно не имеет права называться народным депутатом и должен сложить свой мандат. Она хвалит мир, где царит закон джунглей. А я не уверен, что в таком мире нашлось бы место для нее самой. Потому что кто-то более сильный мог бы решить, что народные депутаты - бесполезные паразиты. К такому миру вы на самом деле стремитесь, дама пока еще народный депутат? Подумайте об этом. Но, желательно, уже за пределами украинского парламента", - резюмировал Гройсман.

Шок! Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики своими словами о "детях очень низкого качества"...

Опубликовано Volodymyr Groysman Середа 24 июня 2020 г.

Напомним, сегодня, 24 июня в сетях распространили видео, на котором глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Слуга народа Верховная Рада депутат нардеп дети скандал Владимир Гройсман Галина Третьякова
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