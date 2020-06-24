Третьякова должна сложить мандат – Владимир Гройсман

Об этом Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Шок! Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики своими словами о "детях очень низкого качества" оскорбила всех украинцев. Человек, который такое говорит, точно не имеет права называться народным депутатом и должен сложить свой мандат. Она хвалит мир, где царит закон джунглей. А я не уверен, что в таком мире нашлось бы место для нее самой. Потому что кто-то более сильный мог бы решить, что народные депутаты - бесполезные паразиты. К такому миру вы на самом деле стремитесь, дама пока еще народный депутат? Подумайте об этом. Но, желательно, уже за пределами украинского парламента", - резюмировал Гройсман.