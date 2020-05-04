В Винницкой области из церкви похитили иконы XIX века

Преступников, которые грабили церкви, задержали правоохранители

Преступников, которые грабили церкви, задержали правоохранители

Силовики разоблачили межрегиональную группу лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов воровала икон из церквей в разных областях Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессцентр Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, последняя кража произошла 30 апреля 2020 года из храма, села Михайловка Шарогородського района Винницкой области. Украли три иконы, датированные 1860-м годом.

Правоохранители провели 13 обысков на территории городов Одессы, Киева и Хмельницкого. По их результатам выявлено и изъято большое количество икон, орудия совершения преступлений, денежные средства, автомобили и тому подобное.





Задержали организатора и двух исполнителей преступлений. Им сообщено о подозрении в кражах, сопряженных с проникновением в помещение, совершенных в крупных размерах (ч. ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины). Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и наложение ареста на имущество.



Также проверяются на причастность к совершению этих преступлений другие лица.