13:05  17 февраля
В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса
12:45  17 февраля
Антикоррупционный комитет Рады заслушает руководство НАПК по перезагрузке органа
11:38  17 февраля
Много шума и грязи: в Николаеве люди блокировали проезд большегрузов в порт
UA | RU
UA | RU
17 февраля 2020, 16:02 4

Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян подал апелляцию на решение о залоге

Читайте також
українською мовою
17 февраля 2020, 16:02 4
Читайте також українською мовою
Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян, которого обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов и получении 180 тысяч долларов взятки, подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о залоге в 10 млн грн. Апелляцию назначили к рассмотрению 20 февраля
Фото: molbuk.ua
Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян, которого обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов и получении 180 тысяч долларов взятки, подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о залоге в 10 млн грн. Апелляцию назначили к рассмотрению 20 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты антикоррупционного суда.

В то же время, в пресс-службе самого антикоррупционного суда сообщили, что на 17 февраля обвиняемый во взяточничестве Иван Мунтян до сих пор не внес залог 10 млн грн.

В комментарии корреспонденту местного издания ИА АСС Иван Мунтян подтвердил, что не внес залог и надеется на удовлетворение апелляционной жалобы. "Этим занимаются мои адвокаты. Я не совсем в курсе, но знаю, что мы подали апелляцию на то решение суда о залоге", - сказал председатель Черновицкого областного совета.

Напомним, прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.


#Чернівецька обласна рада #Іван Мунтян
Последние Популярные
Рефат Чубаров
Алексей Кошель
Андрей Романенко
Айдер Муждабаев
Все блоги »
Корпорация Зе. Почему не назначают губернатора Сумщины
17 февраля 2020, 09:00
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Синегубов Олег Васильевич
Председатель Полтавской областной государственной администрации
Бунечко Виталий Иванович
Председатель Житомирской областной государственной администрации
Все досье »