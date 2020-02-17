Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян подал апелляцию на решение о залоге

Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян, которого обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов и получении 180 тысяч долларов взятки, подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о залоге в 10 млн грн. Апелляцию назначили к рассмотрению 20 февраля

Фото: molbuk.ua

Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян, которого обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов и получении 180 тысяч долларов взятки, подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о залоге в 10 млн грн. Апелляцию назначили к рассмотрению 20 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты антикоррупционного суда. В то же время, в пресс-службе самого антикоррупционного суда сообщили, что на 17 февраля обвиняемый во взяточничестве Иван Мунтян до сих пор не внес залог 10 млн грн. В комментарии корреспонденту местного издания ИА АСС Иван Мунтян подтвердил, что не внес залог и надеется на удовлетворение апелляционной жалобы. "Этим занимаются мои адвокаты. Я не совсем в курсе, но знаю, что мы подали апелляцию на то решение суда о залоге", - сказал председатель Черновицкого областного совета. Напомним, прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн. Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

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