Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян не знает, кто внес за него 10 миллионов залога

Залог в размере более 10 млн грн за подозреваемого в получении взятки голову Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна внесли родственники и близкие чиновника, однако назвать их поименно Мунтян не может

Залог в размере более 10 млн грн за подозреваемого в получении взятки голову Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна внесли родственники и близкие чиновника, однако назвать их поименно Мунтян не может

Об этом Иван Мунтян сообщил изданию molbuk.ua, пишет RegioNews.

В частности, на вопрос журналиста, будут позже возвращены деньги Ивану Мунтяну, которые были внесены в качестве залога, чиновник ответил:

"Мне не будет возвращен залог, потому что я не вносил ее. Я лично не вносил".

Он сказал, что деньги внесли другие люди, а не он лично.

"Если честно, я не могу сейчас точно сказать, кто это был, потому что не знаю. Честное слово - не знаю. Ну как ... Не могу сказать, что совсем не знаю. Это мои знакомые, близкие, родственники. Но по фамилиям сейчас сказать точно не могу ", - сообщил Мунтян.

"Я знал, что деньги собираются, что они будут внесены. А возвращены эти деньги будут тем людям, которые их вносили. Однозначно эти деньги будут потом возвращены тем людям, которые их вносили", - продолжил председатель областного совета.

Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одном из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

Суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета, но потом изменил свое решение и отстранил Мунтяна от должности до 4 апреля.