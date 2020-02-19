Суд оставил Ивана Мунтяна на должности председателя Черновицкого облсовета
Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАС.
Детектив и прокурор просили суд отстранить Мунтяна от должности на два месяца, поскольку тот может ее якобы использовать для препятствование следствию. В частности, подозреваемый якобы может незаконно влиять на свидетелей по делу; уничтожить, исказить или скрыть вещи и документы, важные для следствия.
Изучив ходатайство, следователь судья Тимур Хамзин отказал в его удовлетворении.
Напомним, прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.
Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.
Вчера Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.
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