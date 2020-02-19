Суд оставил Ивана Мунтяна на должности председателя Черновицкого облсовета

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Ивана Мунтяна в вымогательсте 400 и получении 180 тысяч долларов взятки

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Ивана Мунтяна в вымогательсте 400 и получении 180 тысяч долларов взятки

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАС.

Детектив и прокурор просили суд отстранить Мунтяна от должности на два месяца, поскольку тот может ее якобы использовать для препятствование следствию. В частности, подозреваемый якобы может незаконно влиять на свидетелей по делу; уничтожить, исказить или скрыть вещи и документы, важные для следствия.

Изучив ходатайство, следователь судья Тимур Хамзин отказал в его удовлетворении.

Напомним, прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Вчера Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

