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18 февраля 2020, 18:14 6

Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян внес 10 миллионов залога

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18 февраля 2020, 18:14 6
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Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян, которого обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов и получении 180 тысяч долларов взятки, внес деньги, хотя еще вчера его адвокаты подали апелляцию на решение о залоге
Председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян, которого обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов и получении 180 тысяч долларов взятки, внес деньги, хотя еще вчера его адвокаты подали апелляцию на решение о залоге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессекретар ВАКС Олесю Чемерис.

Сегодня, 18 февраля председатель Черновицкого облсовета внес более 10 млн грн залога ", - говорится в сообщении.

Также сообщили, что по состоянию на 18:00 18 февраля до сих пор продолжается заседание по рассмотрению ходатайства о возможном отстранении председателя Черновицкого областного совета от занимаемой должности.

Напомним, прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.


#корупція #Чернівецька обласна рада #Іван Мунтян
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