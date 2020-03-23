На Херсонщине "отгоняли" коронавирус молитвой

Представители УПЦ МП прошлися по городу с молитвой о прекращении распространения коронавируса в Украине

Фото: Православная Херсонщина

Представители УПЦ МП прошлися по городу с молитвой о прекращении распространения коронавируса в Украине

Об этом сообщается на сайте "Православная Херсонщина”, передает RegioNews.

Провели импровизированный кресный ход вокруг Херсона 22 марта. По мнению церковников, данный ритуал должен обезопасить город от распространения вируса COVID-19.

Сообщается, что в дни всеобщей молитвы против распространения опасной вирусной инфекции, Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Херсонский и Таврический, вместе с митрополитом Уманским и Звенигородским Пантелеимоном, возглавили крестный ход вокруг Херсона. Молитвенная процессия состоялась с чудотворными иконами и другими святынями.

"Сегодняшний крестный ход вокруг Херсона с молитвами о прекращении распространения коронавируса в Украине совершался с Животворящим Крестом Господним, как символом нашего спасения, Касперовской иконой Божией Матери - главной святыней Херсонского края, Ризой Божией Матери, иконой и мощами праведного воина Феодора (Ушакова) - покровителя Херсона, спасшего наш город во время эпидемии чумы в конце 18-го века, и иконой всех Херсонских святых”, – говорится в сообщении

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