На Херсонщине "отгоняли" коронавирус молитвой
Об этом сообщается на сайте "Православная Херсонщина”, передает RegioNews.
Провели импровизированный кресный ход вокруг Херсона 22 марта. По мнению церковников, данный ритуал должен обезопасить город от распространения вируса COVID-19.
Сообщается, что в дни всеобщей молитвы против распространения опасной вирусной инфекции, Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Херсонский и Таврический, вместе с митрополитом Уманским и Звенигородским Пантелеимоном, возглавили крестный ход вокруг Херсона. Молитвенная процессия состоялась с чудотворными иконами и другими святынями.
"Сегодняшний крестный ход вокруг Херсона с молитвами о прекращении распространения коронавируса в Украине совершался с Животворящим Крестом Господним, как символом нашего спасения, Касперовской иконой Божией Матери - главной святыней Херсонского края, Ризой Божией Матери, иконой и мощами праведного воина Феодора (Ушакова) - покровителя Херсона, спасшего наш город во время эпидемии чумы в конце 18-го века, и иконой всех Херсонских святых”, – говорится в сообщении
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