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20 марта 2020, 17:40 9

В Черновцах на карантин закрыли парки

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20 марта 2020, 17:40 9
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Людей просят воздержаться от прогулок и сидеть дома
Людей просят воздержаться от прогулок и сидеть дома

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

В связи с введением в Черновцах вынужденных противоэпидемических мероприятий принято решение о закрытии парков.

"Мы понимаем, что ограждения в парке нет, и остановить всех, кто желает прогуляться, просто невозможно, - сообщил Юрий Воронка, и. о. директора парка "Жовтневый". - Однако просим людей ограничить посещение парка, а если уж и заходите - держите дистанцию, не прикасайтесь поверхностей, обрабатывайте руки антисептиком ".

"Мы изготавливаем таблички с информацией о карантине и просьбой ограничить контакты. Установим их на всех входах и выходах, - говорит Юрий Венгринюк, директор центрального парка культуры и отдыха имени Шевченко. - Поскольку полностью перекрыть вход в парк мы не можем, просим граждан сознательно ограничить прогулки и контакты".

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