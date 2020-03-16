В Черновцах умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус
Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19
Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19
Об этом пишетRegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА.
Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
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