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16 марта 2020, 21:53 10

В Черновцах умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус

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16 марта 2020, 21:53 10
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Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19
Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19

Об этом пишетRegioNews со ссылкой на Черновицкую ОГА.

Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.

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