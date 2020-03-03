В Черновцах соседи больного коронавирусом угрожают перекрыть дорогу, если его жену не госпитализируют
В Черновцах жители дома на улице Русской, в которой проживает семья черновчанина, у которого обнаружили коронавирус, обещают перекрыть дорогу, если жену больного медики не изолируют до шести часов утра 4 марта
В Черновцах жители дома на улице Русской, в которой проживает семья черновчанина, у которого обнаружили коронавирус, обещают перекрыть дорогу, если жену больного медики не изолируют до шести часов утра 4 марта
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua
На встречу с возмущенными людьми пришел мэр Алексей Каспрук, секретарь исполкома Антонина Бабюк, медики и сотрудники полиции.
Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 3 березня 2020 р.
Они успокаивают людей, убеждая их в том, что у жены больного коронавирусом нет симптомов заболевания.
В то же время жители дома ждут председателя ОГА Сергея Осачука, продолжая требовать изоляции жены больного.
Только что сообщили, что ждут скорую, чтобы госпитализировать жену больного. Также продезинфицировали подъезд, где проживает эта семья.
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