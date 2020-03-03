В Черновцах соседи больного коронавирусом угрожают перекрыть дорогу, если его жену не госпитализируют

В Черновцах жители дома на улице Русской, в которой проживает семья черновчанина, у которого обнаружили коронавирус, обещают перекрыть дорогу, если жену больного медики не изолируют до шести часов утра 4 марта

В Черновцах жители дома на улице Русской, в которой проживает семья черновчанина, у которого обнаружили коронавирус, обещают перекрыть дорогу, если жену больного медики не изолируют до шести часов утра 4 марта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua На встречу с возмущенными людьми пришел мэр Алексей Каспрук, секретарь исполкома Антонина Бабюк, медики и сотрудники полиции. Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Вівторок, 3 березня 2020 р. Они успокаивают людей, убеждая их в том, что у жены больного коронавирусом нет симптомов заболевания. В то же время жители дома ждут председателя ОГА Сергея Осачука, продолжая требовать изоляции жены больного. Только что сообщили, что ждут скорую, чтобы госпитализировать жену больного. Также продезинфицировали подъезд, где проживает эта семья.

.