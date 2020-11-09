Народные депутаты в ВСК признали, что реформу ГАСИ провалил министр Чернышов, - СМИ

Минрегион должен был максимально способствовать реформе и запустить новую систему

Минрегион должен был максимально способствовать реформе и запустить новую систему

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля на последнем заседании заявила о развале отрасли и раскритиковала профильное Министерство развития общин и территорий и его главу Алексея Чернышова.

Об этом говорится в статье "Реформа ГАСИ заблокирована. Нардепы поставили "двойку" министру Чернышову" , обнародованной на сайте "Газета.ua" .

По информации издания, 5 ноября состоялось очередное заседание созданной в сентябре нардепами Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК.

Его финалом стало решение направить обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому об инициировании отмены постановлений Кабмина 218/219 с отменой всех производных от него решений, а также подготовить и внести в ВРУ проект постановления парламента о заслушивании Премьер-министра и правительства по вопросу состояния реформирования градостроительной отрасли", - говорится в статье.

Если говорить простым языком, пишут журналисты, "ВСК поставила "двойку" Минрегиону и его главе Алексею Чернышову. Публичная порка Министерства происходила следующим образом. На заседании комиссии нардепы пытались узнать у первого заместителя главы Минрегиона Василия Лозинского, который был делегирован министром Чернышовым защищать реформу и действия министерства, почему приостановление Госархстройконтроля и запуск новых органов, решающих проблему, затянулись. Были попытки понять, что министерство планирует с этим делать, кто и за что отвечает, а также узнать о природе постановлений правительства, которые дали старт реформе.

В ответ от Минрегиона не было никакой конкретики, из-за чего ВСК даже раскритиковала Лозинского за плохую подготовку к заседанию. Для понимания уровня подготовки правой руки министра Чернышова стоит отметить, что Лозинский не знал адрес ДІМ и количество людей, которые уже работают в новой службе".

ВСК также отметила, говорится в статье, что законодательно работу реформированной системы пока не подкрепили, а имеющиеся законопроекты 3875/3876 не имеют поддержки ВРУ и представителей строительной отрасли. Действительно, Минрегион должен был уже наработать необходимые законодательные изменения, которые станут основой работы новых органов ГАСК. Но четких шагов от министерства нардепы так и не увидели.

Итоговое решение ВСК и требование отменить реформу - это по сути оценка провальной работы министерства и профильного министра Алексея Чернышова. Минрегион должен был максимально способствовать реформе и запустить новую систему, а в результате реформирования дошло до того, что его старт хотят признать "незаконным" и просить об этом президента Зеленского - одного из идеологов самой реформы", - говорится в статье.

В статье также напоминают, что, по информации журналистов, сейчас идет "борьба двух кланов" в градостроительстве.

С одной стороны Богдан, Ваврыш, Исаенко, Столар и Горовые, которым своими сливами помогает Гео Лерос. С другой стороны, им противостоит клан Ермака-Тищенко-Комарницкого. На стороне этого клана, как утверждают СМИ, выступает действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и еще один крупный застройщик, в прошлом заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе. Оба клана хотят доминировать на строительном рынке. Реформа отрасли им не выгодна - значительно удобнее сохранить старую и "ручную" ГАСИ. Противостояние кланов реально тормозит реформу", - говорится в статьи.

Напомним, в марте 2020 года Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль дали старт реформе градостроительства, в рамках которой было принято решение о ликвидации ГАСИ. Вместо нее должны были предстать два органа: Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба градостроительства. 21 октября в ГАСИ и ряде связанных с градостроительной деятельностью компаний СБУ провела обыски .