Война, предательства и уроки истории, которые нужно знать

Неизученные уроки истории...

1 сентября 1939 года германская армия вторглась в Польшу. Повод для войны был придуман на коленке – якобы поляки пересекли границу и напали на немецкую радиостанцию в Гляйвице.

Эсесовцы инсценировали "бой", для чего привезли из концлагеря нескольких немецких узников, переодели их в польскую форму и застрелили. Ничего необычного – сталинская пропаганда обвинила Финляндию в обстреле территории СССР перед началом Зимней войны; путинская – обвиняла украинскую армию в переходе границы перед вторжением 2022 года.

3 сентября Франция и Британия объявили войну Германии в соответствии с гарантиями безопасности, которые они предоставили польскому правительству. Войну объявили, но воевать не стали. До самого вторжения гитлеровцев во Францию в 1940 году продолжалась так называемая "Странная война", когда "воюющие" стороны практически не беспокоили друг друга ведением боевых действий, и союзники таким образом просто предали Польшу.

Сегодня Украина также хочет получить какие-то "гарантии" от западных союзников, как составную часть "мирного урегулирования", и чтобы эти гарантии были "не хуже" пятой статьи устава НАТО, то есть, чтобы союзники воевали за нас. Такого не будет.

Максимум, что мы можем получить, – это бесполетная зона над западной частью страны, подальше от фронта, наблюдатели на линии разграничения, западные инструкторы и оружие.

И здесь проблема – нам нужно много оружия, чтобы выстоять в войне с противником, который производит оружия больше, чем все наши западные союзники вместе взятые, и у которого практически бесконечные человеческие ресурсы, но нам не дадут даже половины необходимого, потому что оружия просто столько нет и много оружия нужно для перевооружения Европы.

Кто же за нас будет воевать, если они будут безоружны?

17 сентября 1939 года Красная армия в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа ударила полякам в спину – начался так называемый "Освободительный поход". Украина, кстати, присоединила много земель в результате ничем не спровоцированной агрессии, давайте будем честными. Польское правительство бежало в Румынию (куда, интересно, наши побегут?), польская армия капитулировала.

Цивилизованный мир вполне нормально проглотил российкое нападение. Не подавился. Если в ответ на вторжение Гитлера в Польшу Великобритания и Франция объявили Германии войну, то в ответ на вторжение Сталина в Польшу никто войну Советскому Союзу не объявил.

Более того, затем СССР стал ключевым союзником стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом. (Как и путинская россия может стать союзником США в противовес Китаю). И после окончания Второй мировой войны СССР распространил свою "сферу влияния" на восточноевропейские страны, включая Польшу, которую хотел присоединить к Рейху Гитлер в 1939 году, а в итоге присоединил к Советскому блоку Сталин.

Победителей не судят. Гарантии ничего не стоят. (Вспомните Будапештский меморандум). Надеяться можно только на себя, свою армию и свой оборонно-промышленный комплекс. И учить историю.