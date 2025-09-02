13:51  02 сентября
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
02 сентября 2025, 13:01

Война, предательства и уроки истории, которые нужно знать

02 сентября 2025, 13:01
Читайте також українською мовою
Неизученные уроки истории...
Неизученные уроки истории...
Иллюстративное фото: AP
Читайте також
українською мовою

1 сентября 1939 года германская армия вторглась в Польшу. Повод для войны был придуман на коленке – якобы поляки пересекли границу и напали на немецкую радиостанцию в Гляйвице.

Эсесовцы инсценировали "бой", для чего привезли из концлагеря нескольких немецких узников, переодели их в польскую форму и застрелили. Ничего необычного – сталинская пропаганда обвинила Финляндию в обстреле территории СССР перед началом Зимней войны; путинская – обвиняла украинскую армию в переходе границы перед вторжением 2022 года.

3 сентября Франция и Британия объявили войну Германии в соответствии с гарантиями безопасности, которые они предоставили польскому правительству. Войну объявили, но воевать не стали. До самого вторжения гитлеровцев во Францию в 1940 году продолжалась так называемая "Странная война", когда "воюющие" стороны практически не беспокоили друг друга ведением боевых действий, и союзники таким образом просто предали Польшу.

Сегодня Украина также хочет получить какие-то "гарантии" от западных союзников, как составную часть "мирного урегулирования", и чтобы эти гарантии были "не хуже" пятой статьи устава НАТО, то есть, чтобы союзники воевали за нас. Такого не будет.

Максимум, что мы можем получить, – это бесполетная зона над западной частью страны, подальше от фронта, наблюдатели на линии разграничения, западные инструкторы и оружие.

И здесь проблема – нам нужно много оружия, чтобы выстоять в войне с противником, который производит оружия больше, чем все наши западные союзники вместе взятые, и у которого практически бесконечные человеческие ресурсы, но нам не дадут даже половины необходимого, потому что оружия просто столько нет и много оружия нужно для перевооружения Европы.

Кто же за нас будет воевать, если они будут безоружны?

17 сентября 1939 года Красная армия в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа ударила полякам в спину – начался так называемый "Освободительный поход". Украина, кстати, присоединила много земель в результате ничем не спровоцированной агрессии, давайте будем честными. Польское правительство бежало в Румынию (куда, интересно, наши побегут?), польская армия капитулировала.

Цивилизованный мир вполне нормально проглотил российкое нападение. Не подавился. Если в ответ на вторжение Гитлера в Польшу Великобритания и Франция объявили Германии войну, то в ответ на вторжение Сталина в Польшу никто войну Советскому Союзу не объявил.

Более того, затем СССР стал ключевым союзником стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом. (Как и путинская россия может стать союзником США в противовес Китаю). И после окончания Второй мировой войны СССР распространил свою "сферу влияния" на восточноевропейские страны, включая Польшу, которую хотел присоединить к Рейху Гитлер в 1939 году, а в итоге присоединил к Советскому блоку Сталин.

Победителей не судят. Гарантии ничего не стоят. (Вспомните Будапештский меморандум). Надеяться можно только на себя, свою армию и свой оборонно-промышленный комплекс. И учить историю.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Германия оружие история гарантии безопасности Совет Безопасности ООН
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия
02 сентября 2025, 14:33
На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24
Все вокруг пылало: россияне накрыли Донетчину огнем
02 сентября 2025, 14:15
В Днепровском районе Киева обнаружили обломки сбитого БпЛА на территории детсада
02 сентября 2025, 14:11
Россия ударила по Константиновке: ранены трое коммунальщиков
02 сентября 2025, 14:06
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51
Публичное признание: подозреваемый объяснил, почему убил Андрея Парубия
02 сентября 2025, 13:34
Студент в Киеве катался на велосипеде по эскалатору метро – полиция составила протокол
02 сентября 2025, 13:26
Львов прощается с Андреем Парубием: подробности церемонии
02 сентября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »