Енергетика під обстрілами: що Києву варто перейняти у Харкова

Харків – одне з небагатьох великих міст України, яке дуже ефективно використало допомогу наших міжнародних партнерів у сфері енергетики

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Я критично ставлюсь до публічних розборок між Президентом Зеленським і мером Києва Віталієм Кличком щодо енергетичних проблем Києва. І центральній і київській владі краще разом вирішувати проблеми столиці України з електрикою і опаленням.

Зверну увагу на інше. І Президент Зеленський, і Денис Шмигаль під час його призначення на посаду міністра енергетики згадували позитивний приклад Харкова у підготовці до зими і розв'язання енергетичних проблем. І це дійсно об’єктивна оцінка.

Харків – прифронтове місто. До лінії фронту – близько 30 км. Російські війська кожен день б’ють по Харкову, в тому числі по його енергетичних об’єктах, і дронами і балістикою і КАБами. Відключення електрики регулярно є і в Харкові. Але місто не просто тримається, воно підготувалося до таких ударів. В червні 2024 року я бачив мера Харкова на одному заході і запитав його щодо підготовки до зимового сезону, враховуючи той факт, що русня тоді зруйнувала ТЕЦ-5, яка була критично важливою для Харкова. Ігор Терехов загадково посміхнувся і сказав: ми готуємось і знаємо що робити, зокрема за допомогою наших міжнародних партнерів. Подробиць він не надавав. Але, як з’ясувалось, це були не просто слова.

Харків – одне з небагатьох великих міст України, яке дуже ефективно використало допомогу наших міжнародних партнерів у сфері енергетики. Енергетичне обладнання закуповували за західні гроші, але знали що саме треба купити, де і як це буде використовуватись. Вже під час війни відбулась децентралізація системи постачання електрики і опалення.

Але важливою є і інша складова антикризової енергетичної системи – кожен чиновник, енергетик і комунальник знає що саме і в які терміни треба зробити і під час обстрілів, і після руйнувань, і в разі інших надзвичайних ситуацій. Є чіткі протоколи, алгоритми і графіки роботи енергетичних і комунальних структур. Чітко працює вся управлінська машина. І для цього створено спеціальний штаб, який працює на оперативне подолання наслідків російських ударів по інфраструктурі Харкова. Думаю, що є сенс в масштабуванні харківського антикризового досвіду в подоланні енергетичних проблем і наслідків російських обстрілів.

Зазначу ще один важливий момент, чому в Харкові ситуація виглядає краще, ніж в Києві. Зокрема і тому, що мер міста і голова обласної воєнної адміністрації не сваряться між собою, а разом вирішують всі термінові питання і проблеми, які виникають в місті.