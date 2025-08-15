Чего ждать от встречи на Аляске

15 августа на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. Вокруг этого события огромный ажиотаж

15 августа на Аляске состоится встреча Трампа и Путина. Вокруг этого события огромный ажиотаж

Иллюстративное фото: из открытых источников

Диапазон ожиданий тоже огромен – от тотального скепсиса (все завершится ничем или полным провалом) до прогнозов о том, что лидеры США и России договорятся и о завершении войны в Украине и почти станут союзниками. Очень много опасений и не только в Украине, что Трамп может сдать Украину и согласиться на прекращение войны на российских условиях.

Выскажу и свое мнение по поводу этой встречи. Тем более что сейчас только об этом и спрашивают.

Я не ожидаю ничего грандиозного, сенсационного и прорывного этого события. Поэтому завтрашнюю ночь буду спать спокойно и не стану ждать завершения этого саммита. Но не жду и провала. Думаю, что у рандеву Трампа и Путина будет продолжение, в том числе и по Украине.

Чтобы оценить вероятные результаты этой встречи, следует исходить из интересов ее главных участников.

Цель номер один для Трампа – добиться прекращения войны в Украине. И это не только ради получения Нобелевской премии мира. Это уже вопрос принципа для Президента США, это выполнение одного из его главных внешнеполитических предвыборных обещаний. И это подтверждение его репутации мощного лидера и эффективного миротворца.

Но Трамп также хочет в перспективе выйти на Большое соглашение (Big Deal) с Путиным. Его, вероятно, интересуют большие природные ресурсы России, и, как считают многие эксперты, он хочет оторвать Россию от сотрудничества с Китаем. Вряд ли это получится, но стремление к "Большому соглашению" с Россией Трамп не скрывает, чем и пытается пользоваться Путин.

Путин по поводу встречи на Аляске может преследовать сразу несколько целей.

Во-первых, задача-минимум состоит в том, чтобы восстановить добрые и доверительные личные отношения с Трампом. Для него это инструмент влияния на Трамп и усиление своего международного статуса.

Во-вторых, Путин постарается манипулировать эмоциями Трампа, и будет убеждать Президента США, что это Зеленский не хочет мира, и нужно прекратить поставки оружия Украине и оказывать давление на Украину, чтобы заставить Зеленского согласиться на общий российско-американский мирный план. Цель Путина в данном случае не столько прекращение войны, а формирование негативного отношения Трампа к Украине и Зеленскому. Однако для реализации этой цели требуется время и всевозможные усилия. Одной личной встречи для этого недостаточно.

В-третьих, задача-максимум для Путина – это сепаратная договоренность между Трампом и Путиным о прекращении войны в Украине на российских условиях с последующим давлением Трампа на Украину. Однако вряд ли эти цели можно достичь одномоментно и на первой встрече лидеров России и США во время второго президентства Трампа.

Наконец-то надо понимать, что путин не собирается прекращать войну против Украины. И, к сожалению, нынешняя военная ситуация на Донбассе лишь вдохновляет российского диктатора на продолжение войны. Одновременно путин также хочет в перспективе выйти на "Большую сделку" с Трампом. Но для этого нужно договариваться о завершении войны в Украине. Впоследствии пути придется выбирать между перспективой конструктивного диалога с Трампом и продолжением войны против Украины. Однако сейчас он постарается совмещать эти две свои политические установки.

Таким образом, у обоих главных участников встречи на Аляске есть желание в перспективе выйти на некое "Большое соглашение". Отмечу, что сделать это будет непросто, и на пути к настоящему Соглашению неизбежно начнут проявляться разнообразные, но существенные противоречия между стратегическими и тактическими интересами США и России. И первым камнем преткновения станет проблема условий завершения русско-украинской войны. По сути, эта проблема возникла сразу после начала переговоров между США и россией еще в феврале 2025 года. Проявится она и в ходе переговоров на Аляске. И пока нет ощутимых предпосылок для скорейшего преодоления этой проблемы уже сейчас. Безусловно, есть риски, что пути предложит Трампу какой-то новый коварный псевдомирный план, и Президент США, к сожалению, может заглотить этот "крючок". Однако, в Белом доме прекрасно понимают, что мир на условиях России будет выглядеть как поражение США, к тому же любой мирный план придется согласовывать с Украиной и с европейцами. В частности, напоминанием об этом стали переговоры Трампа с европейцами и Зеленским, которые состоялись в видео-режиме 13 августа.

Именно поэтому я не ожидаю никакого конкретного результата от переговоров на Аляске по поводу условий завершения российско-украинской войны. Но и Трамп и пути не заинтересованы и в провале этих переговоров. Трамп не ожидает немедленного результата, однако заинтересован в последовательном продвижении по созданию предпосылок для завершения этой войны. Путину для сохранения конструктивного диалога с Трампом необходимо будет продемонстрировать определенные компромиссы с Президентом США.

Наиболее вероятным компромиссным результатом встречи на Аляске может быть договоренность о встрече с Президентом Зеленским, то есть о проведении саммита трех лидеров. Однако может возникнуть противоречие по поводу даты такого саммита. Трамп хочет, чтобы он прошел как можно скорее – уже на следующей неделе. А вот путин, скорее, заинтересован в том, чтобы эта встреча состоялась позже – не раньше середины сентября. Кремлевский диктатор надеется на развитие российского наступления на Донбассе, соответственно, и на усиление своих переговорных позиций. Кроме того, в начале сентября он должен посетить Пекин. И Китай может влиять на дальнейшее развитие переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Таким образом, встреча Трампа и Путина на Аляске – это не кульминация переговорного процесса, а скорее только его реальное начало.

Читайте также: Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России