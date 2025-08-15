Чого очікувати від зустрічі на Алясці

15 серпня на Алясці має відбутися зустріч Трампа і путіна. Навколо цієї події величезний ажіотаж

Діапазон очікувань теж величезний – від тотального скепсису (все завершиться нічим або повним провалом) до прогнозів про те, що лідери США і росії домовляться і про завершення війни в Україні і майже стануть союзниками. Дуже багато побоювань, і не лише в Україні, що Трамп може здати Україну і погодитись на припинення війни на російських умовах.

Висловлю і свою думку стосовно цієї зустрічі. Тим більше, що зараз тільки про це і запитують.

Я не очікую нічого грандіозного, сенсаційного і проривного від цієї події. Тому завтрашню ніч буду спати спокійно і не стану чекати завершення цього саміту. Але не чекаю і провалу. Думаю, що у рандеву Трампа і путіна буде продовження, в тому числі і по Україні.

Щоб оцінити ймовірні результати цієї зустрічі, треба виходити з інтересів її головних учасників.

Мета номер один для Трампа – домогтися припинення війни в Україні. І це не лише заради здобуття Нобелівської премії миру. Це вже питання принципу для Президента США, це виконання однієї з його головних зовнішньополітичних передвиборчих обіцянок. І це підтвердження його репутація потужного лідера і ефективного миротворця.

Але Трамп також хоче в перспективі вийти на Велику угоду (Big Deal) з Путіним. Його, мабуть, цікавлять великі природні ресурси Росії, і, як вважають багато експертів, він хоче відірвати Росію від співпраці з Китаєм. Навряд чи це вийде, але прагнення до "Великої угоди" з Росією Трамп не приховує, чим і намагається користуватися Путін.

Путін стосовно зустрічі на Алясці може переслідувати одразу декілька цілей.

По-перше, завдання-мінімум - полягає в тому, щоб відновити добрі та довірчі особисті стосунки з Трампом. Для нього це інструмент впливу на Трампа і посилення свого міжнародного статусу.

По-друге, Путін намагатиметься маніпулювати емоціями Трампа, і переконуватиме Президента США, що це Зеленський не хоче миру, і треба припинити постачання зброї Україні та чинити тиск на Україну, щоб змусити Зеленського погодитися на спільний російсько-американський мирний план. Мета Путіна в даному випадку не стільки припинення війни, а формування негативного ставлення Трампа до України та Зеленського. Однак для реалізації цієї мети потрібен час і різноманітні зусилля. Однієї особистої зустрічі для цього недостатньо.

По-третє, завдання-максимум для Путіна – це сепаратна домовленість між Трампом та Путіним про припинення війни в Україні на російських умовах, з наступним тиском Трампа на Україну. Проте навряд цієї мети можна досягнути одномоментно і одразу на першій зустрічі лідерів росії і США під час другого президентства Трампа.

Нарешті треба розуміти, що путін не збирається припиняти війну проти України. І, на жаль, нинішня воєнна ситуація на Донбасі, лише надихає російського диктатора на продовження війни. Одночасно путін також хоче в перспективі вийти на "Велику угоду" з Трампом. Але для цього треба домовлятися про завершення війни в Україні. Згодом путіну доведеться обирати між перспективою конструктивного діалогу з Трампом і продовженням війни проти України. Однак зараз він намагатиметься поєднувати ці дві свої політичні установки.

Таким чином, у обох головних учасників зустрічі на Алясці є бажання в перспективі вийти на якусь "Велику угоду". Зазначу, що зробити це буде непросто, і на шляху до цієї Угоди неминуче почнуть проявлятися різноманітні, але суттєві протиріччя між стратегічними і тактичними інтересами США і росії. І першим каменем спотикання стане проблема умов завершення російсько-української війни. Власне, ця проблема виникла одразу після початку переговорів між США і росією ще в лютому 2025 року. Проявиться вона і в ході переговорів на Алясці. І поки немає відчутних передумов для швидкого подолання цієї проблеми вже зараз. Безумовно, є ризики, що путін запропонує Трампу якийсь новий підступний псевдо-мирний план, і Президент США, на жаль, може заковтнути цей "гачок". Однак, в Білому домі чудово розуміють, що мир на умовах росії буде виглядати як поразка США, до того ж будь який "мирний план" доведеться узгоджувати з Україною і з європейцями. Зокрема нагадуванням про це стали переговори Трампа з європейцями і Зеленським, які відбулися у відео-режимі 13 серпня.

Саме тому я не очкую жодного конкретного результату від переговорів на Алясці щодо умов завершення російсько-української війни. Але і Трамп і путін не зацікавлені і в провалі цих переговорів. Трамп не очікує негайного результату, проте зацікавлений в послідовному просуванні щодо створення передумов для завершення цієї війни. А путіну для збереження конструктивного діалогу з Трампом необхідно буде продемонструвати певні компроміси з Президентом США.

Найбільш вірогідним компромісним результатом зустрічі на Алясці може бути домовленість про зустріч з Президентом Зеленським, тобто про проведення саміту трьох лідерів. Однак може виникнути протиріччя щодо дати такого саміту. Трамп хоче, щоб він відбувся якомога скоріше – вже наступного тижня. А от путін, скоріше, зацікавлений в тому, щоб ця зустріч відбулася пізніше – не раніше середини вересня. Кремлівський диктатор сподівається на розвиток російського наступу на Донбасі, відповідно і на посилення своїх переговорних позицій. Крім того, на початку вересня він має відвідати Пекін. І Китай може впливати на подальший розвиток переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

Таким чином, зустріч Трампа і путіна на Алясці – це не кульмінація переговорного процесу, а скоріше тільки його реальний початок.

