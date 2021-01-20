О Тупицком и его недопуске в здание Конституционного суда

Ситуация закономерная. Противостояние между Президентом Зеленским и председателем КС возобновилось

Ситуация закономерная. Противостояние между Президентом Зеленским и председателем КС возобновилось

Президент Зеленский демонстрирует политическую волю и выполнение своего указа об временном отстранении Тупицкого от обязанностей главы КС. Тупицкий пытается бороться за свой статус. Его обращение к Генпрокурору Венедиктовой – это попытка перевести политико-правовое противостояние в сугубо юридическую плоскость. Мол, вручите мне повестку правильно и все будет нормально. Но это хитрая и традиционная казуистика судей, которых подозревают в коррупции (Тупицкий, Вовк из ОАСК и др.). Они искусственно срывают вручение повестки о подозрении и требуют правильного вручения повестки, создавая новые процессуальные поводы для заявлений о срыве процедуры вручения повестки. В эту игру можно играть до бесконечности, при этом полагаясь на круговую поруку в судейском корпусе (друзья-коллеги из других судов, в случае чего, примут правильное решение в пользу обиженного коллеги).

В случае с Тупицким есть еще одна казуистическая хитрость – если признать, что ранее повестка о подозрении вручалась некорректно, то можно процедурно оспорить и сам указ Президента без прямого противостояния с ним. Поэтому маловероятно, что Венедиктова будет играть по правилам Тупицкого, иначе она войдет в противоречие с Президентом.

Абсурдно и крайне непрофессионально (в том числе и с юридической точки зрения) выглядит заявление пресс-службы КС, что, якобы, временное отстранение Тупицкого парализует работу КС. На самом деле, ничего подобного. Из сложившейся ситуации есть простой выход. Конституционный Суд просто должен поручить временное выполнение обязанностей председателя КС одному из его заместителей. И все будет в порядке. Думаю, что и сам Тупицкий, которому предъявлено подозрение в совершении серьезных правонарушений, исходя как с правовой, так и с моральной точки зрения должен написать заявление о том, что на период расследования он прекращает выполнение своих обязанностей. Однако, он этого не делает, поэтому ему надо продемонстрировать силу права (а не просто ссылку на букву закона).