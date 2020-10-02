Политические тенденции на фоне возрастающих масштабов эпидемии COVID-19

В сентябре продолжилось существенное возрастание масштабов эпидемии COVID-19. 11 сентября впервые было зафиксировано (по данным за предыдущий день) более трех тысяч новых заболевших на COVID-19 за сутки, 30 октября – уже более четырех тысяч (4027). В течение сентября несколько раз обновлялись печальные антирекорды по числу умерших за сутки вследствие COVID-19. Самые высокие отметки по этому трагическому показателю были достигнуты 16 и 26 сентября – 76 умерших за сутки

В сентябре продолжилось существенное возрастание масштабов эпидемии COVID-19. 11 сентября впервые было зафиксировано (по данным за предыдущий день) более трех тысяч новых заболевших на COVID-19 за сутки, 30 октября – уже более четырех тысяч (4027). В течение сентября несколько раз обновлялись печальные антирекорды по числу умерших за сутки вследствие COVID-19. Самые высокие отметки по этому трагическому показателю были достигнуты 16 и 26 сентября – 76 умерших за сутки

Общее число зараженных (и переболевших) на COVID-19 увеличилось в Украине с 1 сентября по 1 октября с 123 тыс. до 213 тыс. (т.е. в 1,7 раза). Темпы расширения эпидемии остались примерно такими же, как и в августе. Общее число умерших от COVID-19 за сентябрь увеличилось с 2605 до 4193 (в 1,6 раза). Среди регионов единоличным лидером по ежедневному числу новых заболевших в конце сентября стала Харьковская область (главным образом областной центр). Среди региональных лидеров по темпам расширения эпидемии остаются Киев, Львовская и Одесская области. В число лидеров по этому показателю по сравнению с августом вошли также Днепропетровская (особенно областной центр) и Сумская области.

В сентябре увеличились масштабы госпитализации больных на COVID-19. Соответственно возросла нагрузка на лечебные учреждения. Загрузка коек пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине и составила 50,4%. Наибольший уровень загрузки коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, - в Черкасской (73,4%), Одесской (69,7%), Хмельницкой (63,1%), Донецкой (61,8%) и Винницкой (61,4%) областях. Еще одна проблема, которая начинает проявляться в ряде городов и регионов - риски нехватки врачей в условиях резкого расширения масштабов эпидемии. К сожалению, нередки случаи, когда врачи и медицинский персонал увольняются с работы из-за опасений за свое здоровье и низкой заработной платы.

Эпидемия COVID-19 все чаще бьет по известным людям. В конце августа заболела лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, в начале сентября заразился Патриарх Филарет, в середине сентября – мэр Харькова Геннадий Кернес, в конце сентября – лидер "Европейской солидарности", президент Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Кира Рудик. 30 сентября парламентарии изменили график своей работы, отменив пленарные заседания до 20 октября, из-за вспышки коронавируса среди нардепов. По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, за последние несколько дней на COVID-19 заболели до 10 народных избранников.

Но вот психологический парадокс – масштабы эпидемии COVID-19 за последние месяцы резко возросли, а опасения по поводу этой болезни в массовом сознании заметно уменьшились, что проявляется и в достаточно частом небрежении элементарными правилами безопасности (в том числе и несоблюдении масочного режима). Это в свою очередь приводит к более активному распространению эпидемии.

Потребность в эпидемиологической безопасности вступает в противоречие уже не только с бизнес-экономическими интересами, но и с политическими интересами участников местных выборов. Только этим можно объяснить празднование дней города в Одессе и Днепре, концертов и фестивалей в целом ряде городов страны в разгар эпидемии. Продолжаются конфликты по поводу решения правительственной комиссии об отнесении отдельных городов и районов к красной зоне эпидемиологической опасности. Городские власти Черновцов, Ивано-Франковска и Тернополя оспорили соответствующие решения в судах.

Правительство пытается найти более гибкую модель противодействия эпидемии, так чтобы минимизировать экономические и политические риски. К тому же в условиях возрастания масштабов эпидемии в красной зоне могли оказаться большая часть регионов страны. По этой причине 16 сентября Кабинет министров принял решение, что "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней. При этом Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций стала вводить (с 22 сентября) дополнительные ограничения на территориях, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Эти ограничения преимущественно касаются пассажирских перевозок, посещение учебных заведений, работы учреждений культуры, спорта, ресторанов и ТРЦ (торгово-развлекательных центров).

Весьма вероятно, что в октябре масштабы эпидемии COVID-19 возрастут, и тогда руководству страны придется думать хотя бы о частичном усилении карантинных ограничений не только на территориях с "красным" уровнем эпидемической опасности, но и в целом по стране, однако так, чтобы это минимально сказалось на экономической активности.