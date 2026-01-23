В мире все сейчас крутится вокруг Европы, которая превратилась в центр демократии, либерализма и надежд на будущее

Само участие американского президента Дональда Трампа в экономическом форуме в Давосе побудило наблюдателей назвать встречу в швейцарских горах сенсационной и ожидать выступления американского президента как нового послания из Вашингтона.

Но на самом деле никакой сенсации лично я не увидел по одной простой причине: тезисы, которые произносил Трамп по поводу Европы – а заметьте, что главный пафос его выступления был направлен именно на Европу, а не почему-то на Россию или Китай – мы уже слышали на Мюнхенской конференции год назад от американского вице-президента Джей Ди Венса.

Трамп прямо в более сконцентрированной форме, в присущей ему насмешливой манере и вокруг гренландского кризиса повторил все те обвинения и обиды, которые являются не только частью его личного мировоззрения, но и идеологией, эксплуатация которой помогла ему стать президентом США уже дважды. И, конечно, можно считать эту идеологию трампизмом, вот только в первый раз ее тезисы мы услышали с трибуны Мюнхенской конференции еще в далеком 2007 году вовсе не от американского, а от российского политика.

Этим политиком – и патриархом нового исполнения этой достаточно известной нам по прошлому веку идеологии – был, конечно же, Путин, охранник традиционных ценностей и упорный критик Европы.

И этому не стоит удивляться. Единая Европа раздражает российского президента, потому что этот проект мешает ему стать "жандармом Евразии". Мешает аннексировать бывшие советские республики. Мешает чувствовать себя хозяином континента. Раздражает тем, что Европа "залезла" в московскую сферу влияния после Второй мировой войны, не постеснялась присоединить когда-то оккупированные Кремлем страны Балтии, а теперь еще и предоставила кандидатский статус Украине, Молдове и Грузии – то есть "посягнула" на "исконную" территорию царей и генсеков.

Если бы Европейского Союза не существовало, Путину гораздо легче было бы "находить понимание" с конкретными европейскими странами и способствовать установлению там авторитарных режимов. И, конечно, русский солдат давно был бы во всех своих бывших владениях, даже если бы это не устраивало Соединенные Штаты.

Но и Трамп ЕС не нужен по схожим причинам: с каждой отдельной европейской страной можно было бы вести собственный экономический диалог, шантажировать и запугивать. И в результате Европу просто тупо можно было бы поделить как после Второй мировой: тебе Восток, мне Запад и еще что-нибудь на периферии – Си Цзиньпину.

Поэтому когда Трамп говорит, что он любит Европу, следует сразу же вспомнить, как он во время первого своего термина "топил" за Брекзит, поддерживал местных популистов и обещал британцам особые отношения, если они покинут ЕС – и как он едва не ввел сейчас новые пошлины против особого союзника просто потому, что в Лондоне не поддержали. Еще вчера Великобритания гордилась тем, что может заключать собственные – а не европейские – соглашения с Вашингтоном. Завтра она может стать жертвой нежелания заключать подобные соглашения. Поэтому да, Трамп любит Европу – только разобщенную и бессильную.

И так, в мире все сейчас действительно крутится вокруг Европы, которая превратилась в центр демократии, либерализма и надежд на будущее.

Антиевропейские речи также провозглашаются с европейских трибун, заметьте. И именно в Европе идет самая масштабная война со времен Второй мировой – и от результата этой войны будет зависеть, будет ли мир окончательно "сломается" или удастся его исправить даже вопреки желаниям Трампа, Путина и Си. Ну и будем понимать, что если Европа проиграет и демократия придет в упадок, победители обязательно перессорятся между собой и сделают Третью мировую войну неизбежной. Только вот воевать они могут на нашем континенте тоже.

Но многое будет зависеть от того, удастся ли европейцам не просто объединиться, как об этом говорил с трибуны форума неевропейский, кстати, лидер – премьер Канады Марк Карни, но и принять вызов, как их призвал президент Украины Владимир Зеленский. Ну и не допустить триумфального шествия популистов – и ультраправых, и ультралевых – по континенту. Тем более что одни из этих могильников Европы кормятся поддержкой и деньгами Путина, а другие – поддержкой и энергией Трампа. А есть и такие, кто умудряется находить патронов и в Москве, и в Вашингтоне.

Виктор Орбан, который сегодня рядом с Трампом в Совете мира, но и не прочь быть рядом с Путиным – хрестоматийный пример. Но главная опасность – вовсе не Орбан, а "орбанизация" Европы, которая и будет финалом всех усилий по ее объединению, самостоятельности и способности противостоять угрозам.

Форум в Давосе заставил всех открыть карты и продемонстрировал, что европейские лидеры осознают реальность. Но одно дело – осознавать, и совсем другое – действовать. Ответом на вызов Давоса в 2026 году должны стать именно действия.